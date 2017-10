Comment expliquer que Kimi Räikkönen n’ait pas joué le titre cette saison, à l’inverse de son coéquipier Sebastian Vettel ? Certains pourraient arguer le manque de pointe de vitesse du Finlandais… qui avance lui une autre explication : la malchance.

« Cette année, nous avons bien progressé par rapport à l’an dernier. Mais bien sûr, il faut toujours que nous améliorions certains points… Je pense que cette saison nous avons eu une voiture solide. Récemment, nous avons eu quelques problèmes, mais la vitesse était là. »

« Bien sûr, j’ai eu trop d’abandons, ce qui nous a coûté beaucoup au championnat. L’an prochain, nous devrons minimiser ces problèmes, améliorer ce genre de choses et apprendre de cette saison. »

En Espagne et à Singapour, Kimi Räikkönen a abandonné au premier tour, victime d’accidents et d’incidents de course. En Malaisie, un problème de V6 l’a empêché de défendre ses chances.

Hier à Mexico, le champion du monde 2007 s’est invité sur le podium, sans pouvoir rivaliser avec Max Verstappen ou même Valtteri Bottas.

« Après mes difficultés en qualifications, la 3e place n’est pas trop mauvaise, mais bien sûr ce n’est pas notre objectif. Le départ n’était pas trop mauvais, mais ensuite je suis parti sur la gauche et j’ai perdu mon élan. Je me suis retrouvé bloqué et j’ai perdu beaucoup de places lors des deux premiers virages. Ensuite j’ai dû attendre que les voitures devant s’arrêtent, pour pouvoir pousser et gagner des places. »

« Ma voiture était un peu meilleure qu’hier et notre vitesse était convenable. Une fois 3e, j’ai pu essayer de rattraper les voitures devant moi, mais j’étais trop loin de Valtteri Bottas et il n’y avait rien de plus à faire. Je me suis concentré pour finir la course et pour conserver ma position. »