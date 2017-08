Kimi Raikkonen pouvait prétendre à une place sur le podium aujourd’hui en Belgique, mais il n’a pas souhaité ralentir dans une zone sous drapeaux jaunes et cela lui a coûté 10 secondes de pénalité... et trois points de pénalité sur sa licence. Ses premiers.

Et c’est à cause de ça que Raikkonen a manqué le podium, pour le plus grand bonheur de Daniel Ricciardo.

"Les commissaires avaient certainement de bonnes raisons de me pénaliser, mais je ne pense pas avoir fait quelque chose de dangereux," déclare Kimi Raikkonen.

"La voiture de Verstappen était déjà à l’abri derrière les rails et la piste était donc libre. J’ai vu le drapeau jaune, mais selon moi, cette pénalité est trop sévère. Je ne sais pas si les autres ont levé le pied, mais pour ma part, je n’ai certainement pas été plus vite que lors des tours précédents. Parfois, les commissaires prennent des décisions étranges."

Après cette pénalité, Kimi Raikkonen est remonté en piste en septième position. Il a ensuite dépassé Ocon, Hulkenberg et Bottas, mais il a dû abandonner la plus petite marche du podium à Ricciardo.

"La Red Bull était très rapide en ligne droite. Après la voiture de sécurité, j’ai seulement dépassé Bottas et même si j’ai essayé de gagner encore une place jusqu’à la fin de la course, je n’y suis pas arrivé. Ce n’est pas le meilleur des résultats, mais cela aurait pu être pire. Nous allons essayer de faire mieux la semaine prochaine," ajoute Raikkonen qui pense déjà à Monza.