Sebastian Vettel ayant été éliminé dès la fin de la Q1, la Scuderia Ferrari comptait sur Kimi Raikkonen pour devancer Lewis Hamilton. Malheureusement pour Ferrari, Kimi Raikkonen est bien en première ligne, mais la pole position est pour le pilote Mercedes.

"C’est pas mal, mais quand on est aussi proche de la pole position, c’est décevant," déclare Kimi Raikkonen.

"Je sais que j’ai tout donné pour sortir ce tour.Je pense avoir tiré le maximum de la voiture aujourd’hui, même s’il y a toujours moyen de faire mieux en faisant le tour parfait, mais cela n’est pas arrivé. Ma voiture se comporte très bien depuis le début du week-end."

"Le premier virage est loin du départ et on pourrait donc profiter de cela en prenant un bon envol. Les premiers virages sont très serrés et ils s’y passent souvent des choses. Nous allons essayer que rien ne se passe durant les trois premiers virages et ensuite, nous verrons bien," ajoute le champion finlandais.

"Demain s’annonce serré et on essayera de dépasser les 100 premiers mètres cette fois ! Avoir un bon départ sera essentiel mais l’on sait combien les premiers virages sont étroits ici. On verra ce que l’on peut faire mais, une chose est certaine, je ne veux pas me faire rentrer dedans cette fois-ci !"