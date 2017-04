Kimi Raikkonen avait eu un problème avec son moteur ce matin, mais la Scuderia le lui a remplacé très vite afin que le champion finlandais ne perde rien de la seconde séance d’essais libres de la journée. Une séance qu’il termine en quatrième position.

"Nous avons roulé avec régularité, mais seulement lors de la deuxième séance d’essais," explique Kimi Raikkonen.

"Ce matin, je me suis arrêté très tôt à cause d’un problème. Les gars de l’équipe ont fait du très bon boulot pour que ma voiture soit prête pour la deuxième séance. Nous aurions pu faire un peu mieux en piste, mais ça me va comme ça."

Est-ce que ce problème de moteur le préoccupe ?

"Non, pas du tout, je ne suis pas inquiet, car en réalité, il ne s’agit pas d’un problème sur le moteur, mais sur le contrôle électronique du turbo. Il n’y a donc pas de quoi s’inquiéter," affirme Raikkonen.