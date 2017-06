Kimi Raikkonen a confirmé qu’il jouerait bien le jeu de l’équipe et de Sebastian Vettel cette année... lorsqu’il ne sera plus en position de remporter le titre mondial sur le plan mathématique.

Le Finlandais coupe ainsi court aux accusations selon lesquelles il ne serait pas prêt à se sacrifier si une victoire était en jeu, par exemple.

"Nous avons des règles très claires chez Ferrari, sur ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire et sur ce que l’équipe veut que nous fassions. Nous suivons ces règles. Je ne sais pas si j’ai le moindre intérêt à vous dévoiler ce que nous discutons entre nous mais Maurizio Arrivabene a été très clair et rien n’a changé," explique Raikkonen à Bakou.

"Nous savons exactement quand les choses peuvent aller dans l’un ou l’autre sens, et c’est normal, cela a toujours été comme ça en Formule 1, du moins dans toutes les équipes dans lesquelles j’ai été."

"Donc, quand je n’aurai plus de chance mathématique de me battre pour le titre, bien entendu que j’apporterai mon aide. Je n’ai jamais eu de problème avec ça, ni même dans le passé. C’est une décision très facile à prendre, chez Ferrari en tout cas."

En attendant de savoir quel pilote Ferrari prendra le dessus, il est important de maximiser la position de Ferrari.

"C’est bien entendu la première chose à faire : être au top avec notre équipe. Et si, après, Seb peut gagner et pas moi, alors c’est comme ça que ça se passera. Mais avant il faut travailler pour l’équipe et la mettre dans la meilleure position possible."

Raikkonen n’a pas encore fini une seule course cette année devant Vettel, qui possède presque deux fois plus de points...

"Oui c’est une grosse différence. Les mauvaises courses se sont enchainées pour moi, Seb en a eu de très bonnes jusqu’à maintenant. Je ne suis pas encore là où je veux. J’ai eu des soucis au départ, des problèmes, un abandon. Mais la situation peut s’inverser."