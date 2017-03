Kimi Raikkonen a décroché la quatrième place aujourd’hui en qualification et bien sûr, il est déçu. Les deux Mercedes sont devant lui sur la grille de départ du Grand Prix d’Australie, mais son équipier Sebastian Vettel aussi.

"Cette qualification a été difficile pour moi, car je n’ai jamais réussi à faire un tour parfait," explique Raikkonen. "Cela a été difficile depuis ce matin et je l’ai payé en qualification. C’est un résultat décevant, mais ce n’est pas un désastre non plus. J’ai de très bonnes sensations au volant de la voiture, mais je n’ai jamais réussi à faire un tour à la hauteur de sa compétitivité. Mais la course, c’est demain et nous verrons bien."

"Cette voiture me donne une plus grande confiance, on peut plus la pousser à ses limites. Nous l’avions déjà remarqué cet hiver à Barcelone. Aujourd’hui, cela ne s’est pas très bien passé pour moi, mais demain, ce sera peut-être une autre histoire. Les Mercedes ne sont pas très loin puisque Vettel s’est glissé entre elles deux et moi je suis juste derrière. Mais ce circuit est très particulier, très différent des autres et il n’est pas vraiment représentatif du point de vue des performances," ajoute-t-il.