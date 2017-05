Pour la première fois depuis le Grand Prix de France 2008, Kimi Räikkönen va s’élancer premier de la course à Monaco et aura la chance de signer sa première victoire depuis début 2013. Fidèle à son caractère, le Finlandais s’en émeut à peine.

"C’est la meilleure place pour commencer mais ça ne garantit rien pour la course" explique-t-il. "Néanmoins, je prends ce résultat avec joie, tout s’est bien passé ce week-end. Nous avons eu quelques difficultés à certains endroits et nous avons travaillé sur la manière de progresser, ce qui a été fait avant les qualifications. Ce n’était pas parfait, mais ça ne le sera jamais, on peut toujours faire mieux, c’est sans fin".

"Ce sont les derniers détails qui font la différence ici, si l’on a un peu de difficulté à sentir les pneus, on perd du temps pour rien dans les virages lents. C’est difficile de faire des très bons tours, on essaie dans les premières séances d’y aller tranquillement et de ne pas détruire la voiture car c’est là qu’on perd trop. Puis l’on se met à attaquer pour essayer de faire les choses bien. Mais ce sont des petites différences, ça n’a rien à voir avec les conditions".

C’est la première fois que les pilotes vont à Monaco au volant des monoplaces plus larges et plus rapides, et le champion du monde confirme qu’elles ne sont en rien plus faciles à piloter.

"Nous allons plus vite et les mêmes problèmes se posent. C’est toujours difficile ici car ça ne ressemble à aucun autre endroit, on est très près des vibreurs et des rails et il n’y a aucune place à l’erreur. Le surfaçage a amélioré le circuit, il est moins bosselé mais il n’est pas plus simple car les monoplaces vont plus vite donc tout se passe un peu plus rapidement" analyse Räikkönen.

Il est d’ailleurs légèrement agacé quand on lui rappelle son retard au championnat sur Vettel quand il s’agit d’envisager le premier virage de la course : "Nous savons ce que nous faisons, nous pilotons pour la même équipe et il y a des règles et du respect entre nous. Nous sommes autorisés à nous battre mais nous devons faire ça proprement sans nous sortir".

Et d’assurer qu’il n’y a pas besoin de discussion à ce sujet : "Je ne sais pas pourquoi les gens espèrent que ce soit différent ici par rapport aux deux dernières années, rien n’a changé. On dirait que certains veulent faire des histoires stupides sur des sujets qui n’en valent pas la peine".

Heureux d’avoir signé sa première pole position depuis neuf ans, Iceman aurait été heureux de la signer à n’importe quel endroit et c’est surtout le fait d’avoir retrouvé cette place privilégiée qui le satisfait.

"Je l’aurais signée ailleurs avec tout autant de joie. Nous en avons été proches il n’y a pas longtemps mais si l’on considère tous les circuits, c’est ici que c’est le plus important d’être devant, même si ça ne garantit pas un bon résultat ou une victoire. Énormément de choses peuvent se produire en course et elles n’ont rien à voir avec nous".

"On peut tout faire parfaitement, que ce soit le pilote ou l’équipe, et qu’il se passe une chose qui détruise la course complète, donc ce sera difficile mais nous avons les deux voitures aux meilleures positions" conclut-il.