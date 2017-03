Kimi Raikkonen pourrait créer la surprise cette saison selon deux anciens pilotes de Formule 1, qui ont couru quelques années à ses côtés.

C’est le cas de Christian Klien, l’Autrichien notamment vu chez Jaguar et Red Bull Racing.

"Je pense que ces voitures sont tout simplement faites pour lui," dit-il.

"Kimi a une grosse expérience et il adore les voitures très rapides et brutales. Son talent s’exprime bien dans ces conditions. Vettel a lui un peu plus de mal, sauf si la voiture est bien réglée. Kimi pourrait créer la surprise cette année en devançant son équipier chez Ferrari."

Jacques Villeneuve est du même avis.

"Kimi pilote comme il parle : de manière cool et maitrisée. Il n’y a pas un geste de trop et pour ces Formule 1 c’est très important. Il est peut-être moins rapide que Sebastian sur le papier, mais Kimi réussi toujours à sortir le meilleur d’une voiture."

Klien a quelques mots durs pour le compatriote de Raikkonen par contre.

"Bottas ne va pas nous impressionner face à Hamilton en cette première année chez Mercedes."