Kimi Raikkonen est lui aussi satisfait de sa première journée en Hongrie, avec sa Ferrari.

Il a terminé la première séance à la 2e place et la deuxième à la 4e place, dans le bon rythme. Mais, comme toujours pour le Finlandais, la journée n’a pas été parfaite.

"Nous avons commencé plutôt bien le matin mais la 2e libre a été un peu plus délicate pour moi," commente Raikkonen après la séance.

"Nous avons essayé plusieurs choses et cela n’a probablement pas été dans le bon sens. Mais ce n’était pas mauvais non plus. Les conditions ont été difficiles surtout, avec deux drapeaux rouges et des choses comme ça. Je n’ai pas pu rouler autant que je veux mais ce n’est pas si mal."

Lorsqu’on lui demande quelles sont ses chances de décrocher la pole, après celle qu’il a obtenue à Monaco, il reste prudent.

"Nous verrons demain. Je n’en sais rien pour l’instant. Nous verrons après les qualifications. C’est serré pour l’instant mais ce n’est que le vendredi."

Le pilote Ferrari a également eu une frayeur lors des Libres 2 : sa voiture s’est arrêtée en bord de piste et il ne pouvait plus accélérer. Grâce à l’aide de son ingénieur il a pu éviter d’abandonner la séance en bord de piste et rentrer à son garage.

"Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé. L’accélérateur ne répondait plus et il a fini par revenir grâce à une procédure sur le volant. Ce n’était pas un problème majeur mais ça n’aurait pas été idéal d’arrêter là notre séance. Heureusement c’est reparti."