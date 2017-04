Kimi Raikkonen a signé le deuxième meilleur temps de la journée, derrière son équipier Sebastian Vettel. Le Finlandais est satisfait du comportement de sa Ferrari, ce qui n’avait pas été le cas il y a deux semaines à Bahreïn.

"Dommage que nous ne sommes que vendredi, mais je suis content que les choses se soient bien passées," déclare Kimi Raikkonen. "Nous n’avons eu aucun problème. J’ai de bonnes sensations depuis le début de la journée et cela a donc été très amusant. Tout s’est bien passé jusqu’à présent, mais nous verrons bien pour les deux prochains jours."

Mercedes a remporté la victoire ces trois dernières années en Russie, mais Kimi Raikkonen pense que ça va peut-être changer cette fois-ci.

"Ces trois dernières années, la plupart des circuits étaient favorables à Mercedes, mais le règlement a changé et c’est plus serré cette saison. Nous ne pouvons faire que de notre mieux et puis espérer signer un bon résultat," ajoute le champion finlandais.