La course de Monaco a fait des vagues dans le clan Ferrari suite à la stratégie appliquée pour chacun des deux pilotes. Räikkönen était en tête et lorsqu’il s’est arrêté, est ressorti dans le trafic. Sebastian Vettel a pu alors accélérer le rythme et s’emparer du commandement, mais certains y ont vu une tactique interne pour offrir la victoire à Vettel.

"J’ai terminé deuxième et Seb a gagné, c’est bien pour l’équipe et je n’étais pas content uniquement parce que je voulais gagner, rien d’autre" a expliqué le Finlandais, coupant l’herbe sous le pied des rumeurs de consignes. "Si les gens pensent que je devrais sourire, ça les regarde, je sourirai quand j’aurai les résultats que j’espère, c’est aussi simple que ça".

"Je pense que ce serait bien plus inquiétant si j’étais heureux d’être deuxième, troisième, ou autre. Quant à ce qui se dit sur moi, je m’en fous. Nous voyons après les courses que nous aurions pu faire les choses différemment ou mieux. A Monaco, nous avions des voitures devant nous à la sortie des stands et ce n’est pas idéal, surtout quand c’est les voitures sur lesquelles je butais avant mon arrêt".

Räikkönen en revient à son avis, il n’y a rien eu d’intentionnel de la part de son équipe : "C’est comme cela que ça s’est fait. Nous devons prendre des décisions rapidement et ce n’était pas idéal pour moi mais ça ne sert à rien de regarder maintenant ce qu’il s’est passé".

Cette situation a tout de même poussé Lewis Hamilton à sous-entendre que Ferrari appliquait des consignes en interne et avait fait de Sebastian Vettel son pilote numéro 1. Une tactique de déstabilisation un peu gonflée de la part du Britannique qui n’a toutefois pas perturbé Iceman.

"Il n’y a rien du tout. Mais évidemment quand on arrive au moment de la saison où un gars a sa chance et que l’autre ne l’a pas, c’est normal d’appliquer des consignes. Cela a toujours été comme ça, même chez McLaren. Je n’ai aucun problème avec ça, c’est un jeu juste. Nous nous battons tant que nous le pouvons et si nous avons une décision à prendre, nous le faisons" conclut-il.