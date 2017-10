Kimi Raikkonen et son équipe, Ferrari, avaient anticipé la pluie aujourd’hui à Suzuka.

C’est pour cela que le roulage a été plus intense lors des Libres 1, qui se sont déroulés sur le sec.

"Nous nous attentions à ce que ce soit un après-midi mouillé. Nous avons réalisé un peu plus de tours lors des Libres 1 et c’était OK. Tout s’est bien passé, donc nous savons comment cela marche sur le sec."

Raikkonen n’a pas cherché à en savoir davantage sur sa voiture sous la pluie. Il a fait un seul tour de reconnaissance.

"Nous n’avons même pas essayé d’apprendre quoi que ce soit. Apparemment, c’était très limite pour les pneus pluie. Dans le cas où ce sera mouillé demain lors des qualifications, il nous faut préserver tous nos jeux de pneus pluie."

Les prévisions météo annoncent en effet plusieurs averses demain mais rien ne garantit un roulage sur le mouillé pour l’instant. Cependant, il semble que la course de dimanche va bien se dérouler dans des conditions sèches.

"S’il pleut toute la journée de demain, nous effectuerons alors quelques relais le matin mais c’est tout."

Le Finlandais dispose ici de son 4e et dernier moteur, l’évolution utilisée par Vettel depuis la Malaisie.

"Je n’ai pas vu de différence pour le moment. Tout est normal !"