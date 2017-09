Sur piste sèche, Kimi Raikkonen était pratiquement assuré de se placer sur l’une des deux premières lignes de la grille de départ, mais sur piste mouillée, cela ne s’est pas vraiment passé comme il l’espérait. Kimi Raikkonen a décroché la septième position.

"Cette qualification a été compliquée car nous n’avons pas réussi à bien utiliser nos pneus," explique Kimi Raikkonen. "Cela a été notre principal problème, mais les conditions étaient les mêmes pour tout le monde. Je n’avais aucune adhérence. Je n’étais pas rapide dans les virages, j’étais vraiment sur des œufs, peu importe les pneus que nous avions. Nous n’avions pas beaucoup d’appuis et il était difficile de rester en piste aujourd’hui."

Quel sera l’objectif demain en course ? "Nous verrons bien. Il faudra voir quelle seront les conditions météos et quelle sera notre stratégie. Il est certain que sur piste sèche, la situation sera très différente, même si notre position sur la grille n’est pas celle que nous espérions. Tout peut arriver dans le premier virage, surtout quand vous n’êtes pas parmi les premiers. Mais je suis persuadé que sous le soleil, nous serons beaucoup plus compétitifs."