Kimi Raikkonen a terminé cette première journée d’essais libre du Grand Prix d’Autriche avec le sixième temps et ce n’est pas satisfaisant pour lui. Kimi espère donc faire bien mieux demain en qualification.

"Nous avons été un peu en difficulté aujourd’hui," confirme Kimi Raikkonen.

"Nous avons eu de petits soucis et nous devons encre investiguer là-dessus afin que tout soit parfait pour demain. Ce fut un vendredi habituel, pas grandiose, mais pas non plus particulièrement négatif."

On dit que pour la course, ce sont les deux mélanges les plus durs qui seront privilégiés. Est-ce aussi l’avis de Kimi ? Il n’a pas trop envie de répondre à cette question…

"Nous avons trois mélanges à notre disposition et les quantités sont limitées. Aujourd’hui, nous avons fait notre travail de routine sur les pneumatiques. Nous devons encore progresser sur divers points, mais nous avons encore la séance de demain pour le faire," conclut le Finlandais.