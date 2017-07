Auteur du quatrième chrono en qualification, Kimi Raikkonen s’élancera demain en course depuis la troisième place de la grille de départ grâce à la pénalité infligée à Lewis Hamilton.

"La journée d’hier n’avait pas été formidable, mais lorsque nous avons appris que le temps serait au beau fixe aujourd’hui, nous avons décidé de pratiquement repartir à zéro ce matin," explique Kimi Raikkonen. "Cette journée n’a pas été idéale, mais cela ne s’est pas trop mal passé en qualification."

Quels pneus demain en course ? "Nous allons maintenant examiner tous les scénarios possibles. Cela dépendra des conditions météos, du départ et des premiers tours. Nous sommes habituellement plus compétitifs en course, il faudra donc prendre un bon départ en essayant de rester à l’écart des problèmes," ajoute le Finlandais.