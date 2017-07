Kimi Raikkonen n’a pas brillé aujourd’hui en course, en Autriche.

Le Finlandais, qui a reçu un avertissement en public de la part du président de Ferrari, termine seulement à la 5e place, derrière Lewis Hamilton.

Selon lui, les pneus sont encore la clé de ses problèmes en plus des départs.

"Ricciardo fait un départ un peu meilleur que le mien, il me rejoint et me dépasse. Je n’ai pas pu lui fermer davantage la porte, j’étais déjà hors de la piste," explique Raikkonen.

"Cela m’a fait perdre du temps et une place sur Grosjean. J’ai dû me battre un tour ou deux pour passer la Haas. Une fois le dépassement réussi, j’ai dû batailler lors de l’ensemble du premier relais avec les ultra-tendres. J’ai pris du retard sur la tête."

Cela allait mieux après son changement de pneus mais Raikkonen était déjà trop loin.

"Les choses se sont améliorées, le deuxième relais a été mieux, mais j’étais déjà trop loin des pilotes qui étaient devant moi," estime-t-il.

"L’équilibre de la voiture était bon aujourd’hui. Et nous avons eu un bon rythme dans le dernier relais. Je ne sais pas pourquoi nous avons dû tant lutter lors de certains moments de la course. Nous allons regarder de manière approfondie les données de télémétrie."