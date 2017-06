Kimi Raikkonen a mal commencé sa course et malheureusement pour lui, elle s’est aussi mal terminée à cause de quelques soucis techniques.

"J’ai un peu patiné au départ et cela m’a fait perdre quelques positions," raconte Kimi Raikkonen.

"Ensuite, j’ai eu des difficultés à faire monter mes pneus à la bonne température. Après ça, mon rythme a été excellent et j’ai pu revenir sur les pilotes qui me précédaient."

Lors de son deuxième arrêt, Kimi Raikkonen a chaussé des pneus ultra tendres et il revenait comme un furieux sur les deux Force India et la Red Bull de Daniel Ricciardo. Dans le même temps, Sebastian Vettel revenait aussi sur lui, mais à cause d’un problème technique, cela ne s’est pas passé comme il le voulait.

"J’avais un très bon rythme lorsque j’ai remis des pneus ultra tendres, mais ensuite j’ai eu des problèmes avec mes freins et j’ai perdu tous mes espoirs de gagner des positions. Après ça, ma seule préoccupation était de rejoindre l’arrivée. Je ne sais pas si nous pouvions gagner cette course, mais il y a des fois où tout tourne mal," ajoute le Finlandais.