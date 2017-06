La course de Kimi Räikkönen s’est compliquée dès le premier tour. Le Finlandais s’est accroché avec son compagnon de route Valtteri Bottas (« Ce n’est pas possible que ce soit toujours le même gars ! » a vociféré le pilote Ferrari dans l’instant). Mais il était toujours capable de continuer. Ce n’est qu’ensuite, après avoir récolté des débris des Force India, que la situation est devenue intenable.

Or, Ferrari a profité du drapeau rouge pour réparer la voiture de Kimi Räikkönen – ce qui a tout de même valu un drive-through au champion du monde. Mais les dégâts étaient finalement trop importants et Kimi Räikkönen n’a pu rallier l’arrivée.

« Aujourd’hui, il s’est passé beaucoup de choses qui n’étaient pas de notre ressort et malheureusement, le prix à payer était lourd. Après le départ, au deuxième virage, j’ai été touché par Bottas ; je ne sais pas ce qu’il faisait, il a freiné très tôt mais probablement, il a dû s’en rendre compte, et il a ensuite relâché les freins, il est allé trop vite et il m’a touché. Par conséquent, l’arrière de ma voiture a tapé dans le mur et les dégâts étaient massifs. »

« Nous avons pu continuer mais ensuite, j’ai joué de malchance. Les deux Force India se sont rentrées dedans, il y a eu des débris, ce qui a détruit mon pneu arrière. Tout mon fond plat et mon aileron arrière ont été endommagés et nous avons décidé d’abandonner. »

« Quand le drapeau rouge a arrêté la course, nous pensions pouvoir essayer de revenir en piste. Les mécaniciens ont fait un travail incroyable, en réussissant à changer le fond plat en très peu de temps. Mais bien sûr ma voiture n’était toujours pas parfaite et nous avons décidé d’arrêter. »

« Ce n’est pas une bonne journée quand vous abandonnez deux fois dans une seule course. Je suis déçu parce que sans tous ces événements, ma voiture aurait été bonne. Nous n’aurions rien pu faire d’autre, nous avons fait de notre mieux. »