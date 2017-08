Kimi Raikkonen prédit déjà une deuxième et dernière partie de saison tendue dans la bataille pour le titre qui opposera son équipe, Ferrari, à Mercedes.

Pour l’instant Mercedes devance la Scuderia au championnat constructeurs, grâce à de meilleurs résultats d’ensemble de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Mais, au championnat pilotes, c’est bien Sebastian Vettel qui mène, de 14 points sur le Britannique.

Après 11 courses, les écarts sont donc faibles et tout reste donc à faire lors des 9 dernières courses.

"Les résultats dépendent des pneus à disposition, des conditions de température ou de météo, beaucoup de choses, mais de petits détails. C’est ce qui fera la différence," explique Raikkonen.

"Nous verrons ce qui arrivera à Spa. C’est vrai que si vous regardez notre situation maintenant (sur les circuits plus rapides), cela ne s’annonce pas facile pour nous, moins qu’en Hongrie en tout cas. Mais nous essayons d’améliorer les choses et nous espérons être rapides là-bas aussi."

Vettel a expliqué après la Hongrie que Ferrari avait découvert les faiblesses de sa SF70H, notamment sur les circuits à haute vitesse qui seront plus présents lors de la 2e partie de saison.

"Nous avons découvert des choses après Silverstone et nous espérons régler une partie de ces problèmes pour Spa."

"Il est certain que des circuits nous conviendront mieux que d’autres. Mais il y a aussi des domaines que nous pouvons travailler, comme les qualifications. Mercedes sort plus de chevaux de son moteur que nous. On ne peut pas simplement dire que ce circuit nous convient ou pas, cela va dépendre de petites choses. Beaucoup de petites choses."