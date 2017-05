Kimi Raikkonen n’est pas certain que l’empattement des monoplaces aura une grande influence sur le résultat des qualifications, samedi, à Monaco.

Chez Mercedes, on se disait inquiet avant les essais : la plus longue des monoplaces est la Flèche d’Argent. Et c’est aussi celle qui a l’empattement le plus grand. Cette distance entre l’axe des roues avant et arrière est importante pour l’agilité. Un atout dans les rues de la Principauté.

"Je ne sais pas comment va se comporter notre voiture avec sa longueur," déclarait Hamilton... avant de signer le meilleur temps des Libres 1.

"Nous avons conçu notre voiture pour être la meilleure possible mais il y a 20 circuits différents. Nous en saurons plus après les qualifications. Notre empattement long peut-être vu comme un désavantage mais ça ne sera peut-être pas le cas au final," ajoute Niki Lauda.

Ferrari est en embuscade, après les premiers essais. Et Raikkonen constate que la Mercedes est bien devant.

"Nous avons le même empattement sur chaque circuit, toutes les voitures. Alors j’espère juste que notre voiture se comportera aussi bien qu’ailleurs. Il faut plus qu’un empattement plus court pour gagner à Monaco ! Mercedes semble être en forme malgré leur empattement long. Mais nous sommes là aussi. Nous verrons bien."