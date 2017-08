Kimi Raikkonen devrait normalement être reconduit par Ferrari pour une saison supplémentaire, aux côtés de Sebastian Vettel.

Sauf surprise, la Scuderia devrait donc conserver le même duo une année de plus, et le Finlandais sait qu’il peut compter sur le soutien de son équipier allemand, qui apprécie sa collaboration.

Mais Raikkonen n’est pas qu’un excellent équipier selon lui : il a toujours "la vitesse" nécessaire pour se battre pour les meilleurs résultats. Opération séduction pour celui qui n’occupe que le 5e place du championnat à l’heure actuelle, avec 86 points seulement.

"Si vous regardez uniquement les résultats bruts, effectivement, cela n’a pas été très bon en ce qui me concerne," admet Raikkonen.

"Mais, d’un autre côté, je pense que nous avons été pas mal à certains moments, moins bons à d’autres, et cela se reflète dans les résultats."

"Personnellement... évidemment que je ne suis pas heureux. Je veux gagner des courses, je veux être devant, tout le temps. Cela n’a pas été le cas assez souvent cette année mais je sais quand les choses sont correctes ou non. Et je sais donc que, du côté de mon pilotage, j’ai la vitesse nécessaire."

"Je ne suis donc pas inquiet, il s’agit donc de tout mettre en place en même temps."

Quels sont, selon lui, les hauts et les bas de sa saison ?

"Bien évidemment, quand vous ne finissez pas les courses, c’est le pire. Mais cela arrive parfois. Mon meilleur moment ? Silverstone, je pense. C’était bien et fun."

"Il y a toujours de bonnes choses dans chaque week-end de course, il peut aussi y en avoir de mauvaises. Il faut maximiser les unes et minimiser les autres. Il est trop facile de regarder juste les résultats et dire que ça c’était bon ou ça c’était mauvais."