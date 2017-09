La course de Kimi Raikkonen s’est résumée à peu de choses, aujourd’hui à Singapour. Verstappen s’est en effet rabattu légèrement vers lui alors qu’il était lui-même tassé par l’autre Ferrari de Sebastian Vettel. Ces trois pilotes ont donc été éliminé quelques secondes seulement après le départ.

"J’avais pris un bon départ, mais ensuite j’ai été accroché et je n’ai rien pu faire," raconte Kimi Raikkonen. "Ma course s’est arrêtée tout de suite. Je ne sais pas si Max ne m’a pas vu, je vais devoir lui demander. Je n’aurais rien pu faire pour éviter l’accrochage, c’est dommage. Mes 100 premiers mètres en course étaient bons et puis c’est tout."

Cet incident entre Vettel, Ricciardo et Verstappen sera analysé par les commissaires sportif ce soir, mais après la course.

"Il faudra attendre la décision des commissaires afin de voir s’ils vont définir cela comme un incident de course ou alors dire que c’était autre chose. Mais peu importe ce qu’ils décideront, car ce qui est sûr, c’est que notre résultat ne changera pas. J’espère que la prochaine course sera plus positive pour nous. On nous dit que les Grands Prix de Malaisie et du Japon seront difficiles pour Ferrari, mais on verra bien. Nous aurons de toute façon l’envie de faire de notre mieux," ajoute le champion finlandais.