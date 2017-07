La saison de Kimi Räikkönen semble vouée à ne pas se dérouler au mieux, après un Grand Prix de Silverstone où il avait un très bon rythme et se dirigeait vers la deuxième place, avant que son pneu avant gauche n’explose.

"Si l’on regarde uniquement les résultats, ce n’est pas bon" avoue-t-il. "Ceci dit, je pense que nous avons eu des bons moments, d’autres moins bons, et cela se voit dans les résultats. Nous avons été plutôt bons lors des dernières courses, le résultat final n’a pas été à la hauteur mais c’était dû à d’autres raisons".

"J’espère que nous serons à l’aise ici et que j’aurai le même feeling avec la voiture car je suis sûr qu’au niveau de mon pilotage, il n’y a pas de problème. Nous devrons tout réussir et tirer le maximum de la voiture. Le circuit devrait être meilleur pour nous et je ne pense pas me tromper en le disant".

Le Finlandais essaie de relativiser mais avoue ne pas être satisfait de son début de saison en dépit d’une pole position et de plusieurs podiums : "Je veux gagner des courses, je veux monter sur le podium à chaque course et ça n’a pas été assez souvent cette saison. Je sais quand les choses se passent bien, et ça n’a pas assez été le cas cette année donc j’en ai payé le prix. J’ai toujours ma pointe de vitesse et je ne m’inquiète pas à ce sujet, il faut juste réussir sur tous les plans".