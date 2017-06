Même si le Grand Prix du Canada a été décevant pour Kimi Räikkönen, qui a terminé seulement à la 7e place, le Finlandais a confiance en son équipe et sait que la SF70H est de taille à rivaliser avec Mercedes pour la bataille pour le titre de 2017.

Iceman tente de relativiser les résultats de la course à Montréal.

"Lors de cette saison, nous avons connu jusqu’à maintenant beaucoup de hauts et de bas. Chez tout le monde. Chaque équipe a rencontré des problèmes. On doit pouvoir placer les deux voitures dans les points, sinon on va se faire distancer."

Les Rouges vont devoir se reprendre très vite pour contrer les 43 points du doublé Mercedes à Montréal. Il faut donc déjà se concentrer sur la prochaine course à Bakou.

"Cela va rester une lutte serrée avec eux. Et c’est ok comme ça. Peu importe si ça se passe bien ou mal, nous devons extraire le meilleur de chaque week-end."

Le champion du monde 2007 assure que son écurie est capable de rivaliser avec le rythme de développement de Mercedes.

"Il n’y a aucune raison pour que l’on soit derrière. Certaines personnes ne nous croient pas capables, parce qu’ils ont encore en tête ce qui est arrivé par le passé. Mais cette saison a montré que nous nous trouvons dans une bien meilleure position et je suis certain que nous sommes capables d’améliorer notre package aussi bien que les autres."

Räikkönen reconnait toutefois que c’est un combat de longue haleine qui attend Ferrari.

"Ce sera une année longue et une lutte difficile jusqu’à la fin. Il s’agit maintenant d’exploiter complètement notre potentiel, de tout donner pour avoir plus de bons week-ends et pour en avoir moins de mauvais."