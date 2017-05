Kimi Raikkonen estime que les bases du succès de Ferrari cette saison remonte bien à 2016, une saison pourtant catastrophique en termes de résultats pour les Rouges.

Selon le Finlandais, la Ferrari SF70H récolte enfin les fruits des méthodes de travail mises en place l’année dernière. Ce qui justifie, en quelque sorte, un certain passage à vide la saison passée.

"Je ne pense pas que beaucoup de choses ont changé en l’espace d’un an," affirme Raikkonen à Barcelone. "Je disais déjà l’an dernier que nous faisions de bonnes choses mais les gens s’en tenaient uniquement aux résultats obtenus le dimanche soir."

"Nous faisons pourtant la même chose aujourd’hui. Les gars ont appris et ont donc construit une bonne voiture cet hiver. Les résultats sont meilleurs et les gens pensent donc que nous faisons les choses différemment !"

Ce n’est donc pas le cas selon Raikkonen. Mais le Finlandais précise encore...

"Evidemment, Mercedes était meilleure que nous en 2016. Et Red Bull a été meilleure que nous lors de la 2e partie de la saison. Mais nous savions tout ce que nous pouvions faire mieux, nous avons appliqué cela quand nous le pouvions. Il fallait juste produire une meilleure voiture pour que les progrès se transforment enfin en meilleurs résultats."

"Mieux travailler, c’est une histoire sans fin. J’ai senti l’an dernier que tous les gars poussaient dans la même direction : c’est la clé du succès de cette année."

Raikkonen est toutefois la cible de critiques directes : son équipier, Sebastian Vettel, semble être capable de lutter contre les pilotes Mercedes pour le titre...

"Oui, il me manque de meilleurs résultats. En Russie, cela s’est mieux passé et j’en suis très heureux mais il y a toujours des choses à améliorer. J’aurais pu aller plus vite. Même quand vous gagnez, vous pouvez faire mieux. Il n’y aura jamais rien de parfait. Tout peut toujours mieux se passer. J’espère y arriver."