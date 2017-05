Alors que 4 courses sur les 20 de la saison sont déjà derrière nous, le directeur de Ferrari, Maurizio Arrivabene, a déjà dû monter à plusieurs reprises au créneau pour défendre les prestations de Kimi Räikkönen.

Les résultats du Finlandais font pâle figure comparés à ceux délivrés par son coéquipier Sebastian Vettel, qui mène à l´heure actuelle le classement pilotes, en étant monté à deux reprises sur la plus haute marche du podium, en Australie et à Bahreïn.

Les critiques sur Iceman fusent dans le paddock, mais qu´en pense le principal intéressé ? Comme à son habitude, Räikkönen n´est pas du genre à se laisser troubler et reste concentré.

« Bien sûr que l´on veut toujours avoir plus » reconnaît-il. « Mais nous avons ce que nous avons. Et vraisemblablement, c´est loin d´être un désastre. Evidemment, je veux une voiture avec laquelle je peux lutter en tête et dans laquelle je peux me sentir bien. Nous avons quelques difficultés, ce sont des bricoles (sic), qui nous ont tout de même empêchés de trouver le rythme que nous avons espéré. »

Räikkönen continue à employer le "nous" pour parler de lui et de son équipe de course. Mais, malgré des débuts en demi-teinte, le Finlandais se montre positif.

« La situation m´a l´air meilleure et j´espère que nous allons pouvoir continuer sur cette tendance et de nouveau faire partie des voitures en tête de peloton. C´est toujours le but. Naturellement, la saison est encore longue et il y a beaucoup à faire, mais c´est exactement la raison pour laquelle nous sommes ici. »

Le pilote Ferrari est à l´unisson avec son écurie, qui va donner le meilleur d´elle-même pour le Grand Prix de Barcelone.

« En tant qu´équipe, nous avons réalisé un bon travail, mais nous voulons devenir encore meilleurs. C´est comme ça que chacun d´entre nous aborde la chose. Nous essayons simplement de faire en sorte de connaitre un bon week-end ici, et nous verrons bien où nous nous trouverons au final. »