La Scuderia aurait-elle raté en 2017 une occasion unique de remporter les deux titres mondiaux ? Tel n’est pas le sentiment de Kimi Räikkönen. Pour le Finlandais, la Scuderia pourrait même encore être plus forte la saison prochaine.

« Bien sûr, nous aimerions signer un doublé à chaque course. Mais le succès dépend de beaucoup de choses. Cette année, nous sommes clairement allés dans la bonne direction, nous avons fait du bon travail pendant l’hiver. Et je suis sûr que nous serons encore plus forts l’an prochain. »

Ferrari peut en outre compter sur la très bonne entente entre Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel…

« Nous avons une bonne relation » confirme le Finlandais « et cela nous aide pour aborder les problèmes que nous rencontrons, et pour les résoudre ensemble. J’ai rencontré Sebastian dès qu’il est arrivé en F1 et nous sommes devenus amis. Mais bien sûr, sur un circuit, nous voulons terminer devant l’autre ! »

Même après 15 saisons de F1, le champion du monde 2007 ne compte pas encore tirer sa révérence.

« Généralement, je n’ai pas de plan, même pour la semaine prochaine. Peut-être qu’après la F1, je courrai en rallye, pour m’amuser. Le pilotage et la compétition sont les seules raisons pour lesquelles je suis toujours en F1. J’ai toujours le sentiment que je peux gagner des courses et me battre pour le championnat. »