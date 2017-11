Kimi Raikkonen veut apporter la voix de la sagesse concernant les polémiques sur les commissaires de la FIA, qui apparaissent presque à chaque course.

Certains, comme Gunther Steiner, ont à nouveau plaidé pour qu’il y ait des commissaires permanents, qui seraient présents sur chaque course, afin d’apporter de la constance dans les décisions.

Mais pour le champion du monde 2007, ce n’est tout simplement pas possible et il l’explique.

"Cela fait partie de la course," lance le pilote Ferrari.

"Parfois cela va contre vous, parfois cela vous aide. Je suis certain qu’aucun pilote n’est heureux quand il est pénalisé. Il y a différents commissaires sur les circuits, tout le monde a son opinion là-dessus et son opinion sur les incidents à juger."

"Je ne crois pas que ça changerait même si nous avions des commissaires permanents. Parce que lorsque cela va dans votre sens, vous êtes toujours heureux, et quand cela ne va pas dans votre sens, vous êtes toujours malheureux, que cela soit justifié ou non. Il y aura toujours des plaintes."

"Ensuite, aucun incident n’est le même qu’un autre. Où peut-on donc chercher de la constance ? Il y aura toujours des différences dans les circonstances."

"Encore une fois ça fait partie de la course auto, c’est un sujet qui sera toujours ouvert à la discussion. Et c’est le cas dans les autres catégories du sport automobile et même en MotoGP."