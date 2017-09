Kimi Raikkonen croit qu’il ne sert à rien de continuer à analyser l’accident du départ, qui a de toute façon été classé comme un incident de course par les commissaires de la FIA.

La plupart des personnalités et des médias ont eu tendance à mettre la collision en chaine sur le dos de Sebastian Vettel, qui a tassé un peu trop agressivement sur sa gauche Max Verstappen.

Mais d’autres l’ont défendu, comme Lewis Hamilton, qui estime que l’Allemand avait les deux autres voitures dans son angle mort et qu’il ne pouvait pas deviner que Raikkonen avait pris un si bon départ.

"Je ne pense pas qu’il faut chercher à blâmer quelqu’un absolument," commente Raikkonen.

"Le résultat final est de toute façon le même, quelle que soit la façon dont vous analysez la chose. Ce qui compte c’est après, et ça ne fait aucune différence sur les points au championnat. Ca reste à zéro. Nous ne pouvons rien y changer, nous n’étions plus dans la course de toute façon."

"Abandonner après quelques centaines de mètres, avec les deux voitures, c’est évidemment bien loin de ce que nous espérions."

Raikkonen avait lui une vision claire de la situation, contrairement à son équipier.

"Oui, oui, je pouvais voir ce qu’ils faisaient, tous les deux. J’ai dépassé Max et j’ai été touché par l’arrière à droite. Mais il réagissait à la manoeuvre de Seb. Mais cela ne sert à rien de lancer un débat là-dessus."

"Ce genre de choses arrive en F1 et c’était mauvais pour nous cette fois. Il y a toujours des visions différentes mais, tout ce que je sais, c’est que je n’aurais rien pu faire de différent pour éviter ce qui est arrivé."