Depuis le début de la saison, le coéquipier de Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel, ainsi que les deux pilotes Mercedes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, sont tous montés sur la plus haute marche du podium.

Des deux écuries qui se livrent bataille pour la première place du classement au championnat constructeurs, seul le pilote de 37 ans n´a pas encore embrassé la victoire en 2017.

Le Finlandais se montre philosophe avec cette situation considérée comme fâcheuse pour lui dans le paddock.

« Nous essayons toujours de gagner la course » relativise-t-il. « Ma dernière victoire remonte maintenant à longtemps, mais c´est ainsi. »

En tout cas, même s´il reste lucide, le pilote Ferrari se montre toujours motivé à donner le meilleur de lui-même avec son équipe.

« Aussi longtemps que tout se passe bien lors d´un week-end, nous allons continuer à tout donner, mais beaucoup de facteurs peuvent jouer un rôle. »

Le Finlandais a en effet été éliminé au départ à Barcelone suite à une manœuvre un peu trop ambitieuse de Valtteri Bottas. Mais le pilote Ferrari n´en tient pas rigueur à son compatriote. Il en a même une haute opinion.

« Il est en Formule 1 depuis un certain temps maintenant, et bien sûr, on ne gagne pas de course si on n´est pas bon. Il a une équipe solide derrière lui et c´est une bonne chose pour lui. Je suis certain qu´il va avoir une longue carrière. Personne ne sait ce qu´il va en ressortir à la fin, mais il va devenir très fort – comme la majorité d´entre nous. »