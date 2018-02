C’est bien sûr avec une grande tristesse que Racing Engineering a annoncé qu’ils ne prendront pas part au championnat de F2 en 2018. L’équipe espagnole était pourtant présente en GP2 depuis les débuts de la catégorie en 2005, remportant 27 courses et le championnat pilote en 2008 et 2013 grâce à Giorgio Pantano et Fabio Leimer.

Dès leur première saison en 2005, Racing Engineering avait remporté des courses (deux) et a ensuite toujours été parmi les équipes de tête, ajoutant aux titres deux places de vice-champions au classement constructeur, acquises récemment (en 2015 et 2016, grâce à Alexander Rossi, Jordan King et Norman Nato). Nous garderons aussi le souvenir de leur belle livrée rouge et jaune.

Alfonso de Orléans-Borbón est bien sûr très triste d’avoir à annoncer cette nouvelle : "C’est avec une immense tristesse que Racing Engineering dit au revoir au championnat de F2. Nous avons couru dans ce championnat et en GP2 pendant treize ans, et de ces moments nous gardons de merveilleux souvenirs de nombreuses victoires et succès en championnat. Chaque saison nous nous sommes durement battus dans un des championnats les plus compétitifs et nous avons toujours cherché à nous améliorer chaque année. Je voudrais remercier tous nos sponsors durant ces années, tout comme les organisateurs du championnat, nos pilotes, nos membres d’équipes, nos concurrents et les supporters qui nous ont soutenus."

Quant à l’organisateur de la F2, Bruno Michel, il a eu une pensée émue pour l’écurie espagnole : "Je voudrais remercier Alfonso de Orléans-Borbón et toute l’équipe Racing Engineering pour leur dévouement et leur dur travail et leur toutes ces années. J’ai hâte de renouveler notre collaboration dans un futur proche."