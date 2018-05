Qui n’a jamais été ému devant l’épave d’une voiture abandonnée dans la pénombre d’un bois ou au fond d’un garage suite à un malencontreux accident ?! En effet, nombreuses sont les voitures qui mériteraient une deuxième chance et qui peuvent avoir une deuxième vie si elles tombent entre les bonnes mains. Certains modèles ne méritent pas de finir rongée par la rouille et réduits à un tas de ferraille... Pour éviter à votre voiture accidentée de finir ses jours à la casse ou dans un coin poussiéreux loin des routes, vous pouvez opter pour une solution pratique, rapide et financièrement intéressante : le rachat de véhicule accidenté par un professionnel spécialisé dans l’exportation de voitures accidentées.

Evitez la casse à votre voiture accidentée

Il n’est pas rare de voir des personnes abandonner purement et simplement leur voiture suite à un accident, quand d’autres préfèrent l’envoyer carrément à la casse ! Or il y a une voie alternative, pour le moins judicieuse, pratique et profitable à tous. Faites appel à rachat-voiture.fr, l’entreprise spécialisée dans la reprise de voiture accidentée. Présente sur tout le territoire, cette entreprise est en mesure de reprendre votre véhicule accidenté et vous payer dans un temps record. En plus d’être financièrement plus intéressante que la casse ou l’abandon, cette solution vous évite de vous déplacer et donc d’engager des frais supplémentaires. De plus, cela vous évite le marchandage souvent inutile avec les éventuels repreneurs qui ne sont pas toujours sérieux. Pour bénéficier de ce service, il suffit de remplir le formulaire mis à votre disposition sur le site, ou bien d’appeler l’entreprise en composant le numéro de téléphone indiqué. Une fois la prise de rendez-vous effectuée, un commercial se déplacera à votre domicile pour évaluer le prix que la voiture peut coûter.

Il ne reste plus qu’à conclure la transaction

Pour finaliser la reprise de votre véhicule accidenté , vous aurez à présenter quelques documents, dont notamment un certificat de situation administrative prouvant l’absence de mise en gage pour le véhicule, ainsi que la carte grise (non-barrée). Notez que seules les voitures ayant moins de dix ans sont concernées par cette transaction. Rachat-voiture.fr a pensé à tout pour vous éviter les déboires relatifs à la vente de votre véhicule accidenté. L’entreprise prend à sa charge l’enlèvement du véhicule sur plateau, et ce dès son acquisition ! Ainsi, si le véhicule occupe une place au garage ou devant la maison, vous pourrez enfin récupérer cet espace occupé inutilement. Vous aurez en plus la liberté de choisir entre trois modes de paiement celui qui vous avantage : règlement en espèce (à hauteur de 1000 € maximum), en chèque de banque ou par mandat cash. Cette opération se déroule en toute transparence et offre au propriétaire du véhicule accidenté toutes les garanties nécessaires quant au respect des procédures en vigueur et du délai de paiement. Les experts de rachat-voiture.fr restent bien évidemment disposés à toutes vos questions pour une éventuelle reprise de voiture accidentée ou en panne.