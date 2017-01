Cet article sera mis à jour régulièrement

Après la Coupe des Champions hier, qui a couronné Juan Pablo Montoya, les pilotes retrouvent de nouveau la piste pour disputer cette fois la Coupe des Nations. Suite à son accident d’hier, Pascal Wehrlein a été contraint de déclarer forfait et Sebastian Vettel représentera tout seul l’Allemagne.

Après quelques matchs anticipés pour les équipes américaines, c’est l’Allemagne de Sebastian Vettel et la Grande Bretagne de Jenson Button qui s’affrontent ! Et c’est l’Allemand qui l’emporte !

A noter que dans les matchs américains, qui opposent les pilotes de Nascar, les pilotes d’Indycar, les pilotes de Rallycross et les Canadiens, Hinchcliffe, Kyle Busch, Hunter-Reay et Rossi ont gagné ! L’équipe USA Indycar débute donc très bien tandis que les trois autres équipes ont perdu au moins un match, deux pour le duo Pastrana / Speed qui représente le rallycross !

C’est un duel de Brésiliens entre Tony Kanaan et Hélio Castroneves, tous deux pilotes d’Indycar ! L’un représente le Brésil et l’autre l’Amérique Latine, et c’est Castroneves qui l’emporte à la photo finish !

C’est maintenant le match retour entre l’Allemagne et la Grande Bretagne ! Vettel affronte cette fois David Coulthard, et c’est parti pour les deux KTM X-Bow ! Coulthard n’arrive pas à prendre une avance suffisante dans le premier tour et c’est Vettel qui remporte sa deuxième course, voilà un pas vers la qualification pour l’Allemagne !

Felipe Massa pour le Brésil affronte Gabriel Glusman pour l’Amérique Latine ! L’Argentin n’arrive pas à suivre la cadence du pilote Williams qui va s’imposer facilement ! Glusman est sorti de la piste et a arraché un bloc de béton. L’Argentin va bien mais sa monture a été abîmée dans l’accident.

L’équipe Scandinave de Solberg et Kristensen va entrer en jeu avec ce dernier qui affrontera Jenson Button ! Les deux hommes se sont affrontés en quarts de finale hier, à l’avantage du Danois.

C’est parti pour Kristensen et Button ! C’est très serré mais légèrement à l’avantage du Danois au passage dans le premier tour, Button attaque fort dans le deuxième mais Kristensen le bat de près de 4 dixièmes !

L’équipe colombienne de Montoya et Chaves, ce dernier étant pilote d’Indycar, affronte l’Amérique Latine en la personne de Castroneves. Ce dernier rate son dernier virage et laisse Montoya triompher !

Le deuxième affrontement entre la Grande Bretagne et les Scandinaves oppose David Coulthard à Petter Solberg ! L’ancien pilote de F1 et le champion du monde Rallycross s’affrontent au volant des KTM X-Bow.

Solberg possède une petite marge d’avance après le premier tour mais rentre dans la boucle la plus longue et concède la victoire à David Coulthard ! C’est le premier succès de la Grande Bretagne.

Castroneves affronte maintenant un autre Colombien avec Gabby Chaves, le jeune pilote d’Indycar. C’est parti pour les deux hommes et Chaves réussit un très bon premier tour sur la boucle la plus rapide, il n’arrive toutefois pas à contenir Castroneves qui remporte sa deuxième course en trois départs.

Kristensen et Vettel se rencontrent ensuite pour la première des deux courses entre Scandinavie et Allemagne ! Vettel a remporté ses deux premières courses et enchaîne avec un troisième succès ! Il fait mieux que défendre les couleurs de l’Allemagne alors qu’il est tout seul pour défendre son équipe !

Brésil et Colombie s’affrontent avec Montoya et Kanaan ! Le vainqueur de la Coupe des Champions hier fait un très bon premier tour et gagne sa manche ! C’est encore un succès pour celui qui semble décidément dur à battre.

Vettel va disputer sa quatrième et dernière course de phase de poules face à Petter Solberg ! Le Norvégien a été battu par Coulthard et va tenter d’arracher une victoire face à l’invincible Allemand !

Léger avantage au Norvégien qui emprunte d’abord la boucle la plus courte mais c’est finalement Vettel qui sort très vite du dernier virage et remporte sa quatrième course ! Il qualifie l’Allemagne sans problème pour les demi-finales !

Massa bat ensuite Chaves dans le match suivant entre Colombie et Brésil ! Dans le match à trois entre les équipes latines, il y a deux victoires par nation.

Ce sont ensuite des matchs américains qui vont se disputer, entre Kurt Busch et Travis Pastrana ! La Nascar affronte le Rallycross et Busch fait un très bon travail dans sa première boucle courte pour finalement aller s’imposer avec six dixièmes d’avance !

C’est au volant des voitures typées Nascar que s’affrontent ensuite Kyle Busch et Scott Speed ! Sur un tracé qui n’est pas adapté pour ces monstrueuses voitures, Kyle Busch fait parler l’expérience et remporte la manche.

Le Canada et l’Indycar s’affrontent, mais ce sont en réalité deux pilotes d’Indycar puisque Hinchcliffe affronte Hunter-Reay ! L’Américain maîtrise son KTM X-Bow et remporte avec près d’une seconde et demie cet affrontement.

Les deux équipes s’affrontent de nouveau avec Alexander Rossi, l’ancien pilote de F1 et vainqueur cette saison de l’Indy 500, et le Canadien Rzadzinski qui dispute le championnat européen de la Nascar.

Rzadzinski profite de bien connaître les voitures et s’impose ! Se rencontrent ensuite Hinchcliffe et Pastrana, et l’Américain fait triompher l’équipe de Rallycross !