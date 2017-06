Le directeur sportif de la chaîne allemande RTL, Manfred Loppe, constate que la Formule 1 est redevenue captivante.

Après une baisse d’audimat sur la chaîne allemande lors des années précédentes, les audiences en Allemagne ont augmentées significativement cette année.

« Cette nouvelle Formule 1 fait le buzz ! » se réjouit Loppe dans le Kölner Express.

« Et ce n’est pas seulement sur la piste, où les nouvelles règles captivent les spectateurs, mais aussi à côté. »

« Il y a plus de transparence, plus de proximité avec les spectateurs – la catégorie reine est de nouveau un peu plus à portée des fans. »