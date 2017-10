Alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite, le directeur technique châssis de Renault F1, Nick Chester, évoque les défis d’Austin.

"Le Circuit des Amériques est une piste intéressante avec des virages vraiment variés. Le premier secteur est assez rapide, à l’exception de l’épingle en montée du premier virage. Après cela, c’est à droite, à gauche puis à droite dans les courbes imitant les Esses de Suzuka. On retrouve ensuite une longue ligne droite opposée, puis des sections assez lentes et difficiles pour les pneus arrière sur le final. Ce sont de beaux enchainements qui épicent la quête de l’équilibre parfait. Nous connaissons toutefois le tracé et nous comprenons bien les variations de température pouvant affecter l’équilibre d’une monoplace sur la journée," explique Chester.

Renault F1 n’arrivera pas sans nouveautés aux Etats-Unis : il y aura encore quelques évolutions prévues pour Austin.

"Nous aurons des améliorations sur la carrosserie avec les déflecteurs et le diffuseur. Nous disposerons également de nouveaux déflecteurs de roue arrière. Nous continuons d’apporter des nouveautés sur la R.S.17 dès que nous le pouvons."

Renault F1 sort d’une tournée asiatique très difficile, avec peu de points marqués. La RS17 aurait pu être plus performante à Suzuka mais, là encore, ce fut la déception pour Chester.

"Tout d’abord, c’était dommage de ne pas voir Jolyon partir en beauté. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets. C’était décevant de revenir bredouilles, mais il y avait des points positifs à retenir. Nos deux voitures ont effectué de bons départs, elles étaient compétitives quand la piste était dégagée et l’usure et la dégradation des pneumatiques étaient bien maitrisées."

"La stratégie était inspirée et nous aurions pu confortablement finir huitièmes tout en pouvant attaquer les Force India sans une petite excursion hors-piste et la défaillance du pivot actionnant le DRS. Cela peut arriver, mais nous ferons de notre mieux pour que le problème ne se reproduise plus."