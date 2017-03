La catégorie WTCC 2 proposée annoncée à l’issue du Conseil Mondial du Sport Automobile du 30 novembre 2016 a été supprimée pour la saison 2017, ceci dans le but de permettre à la Commission des Voitures de Tourisme et au Promoteur de se concentrer entièrement sur la catégorie principale (TC1) en 2017.

Suite à une demande émanant du Promoteur, la manche chinoise du Championnat a été déplacée sur le Circuit de Ningbo, au sud de Shanghai (sous réserve de l’homologation du circuit).

Le Conseil Mondial du Sport Automobile a approuvé un changement de date pour la manche argentine du Championnat qui aura lieu le 16 juillet et non plus le 6 août.