Fernando Alonso n’a jamais fait mystère de ses intentions. Si le nouveau règlement, qui entre en vigueur cette année, ne lui donne pas satisfaction, l’Espagnol pourrait tout à fait quitter la F1 à l’issue de la saison 2017.

Il ne l’a pas dit clairement, mais une deuxième raison pourrait le pousser à quitter McLaren : si l’écurie anglaise est une nouvelle fois incapable de se battre pour autre chose que des tops 5, le double champion du monde, qui arrive au crépuscule de sa carrière en F1, pourrait finir par être lassé.

Du côté de Woking, on attend donc avec une certaine inquiétude les essais hivernaux et les premiers Grands Prix de la saison. En effet, cette édition 2017 sera doublement importante. Du côté du châssis, on saura si McLaren a bien négocié le virage réglementaire. Du côté du moteur, Honda a profondément revu la conception de son V6 turbo. Là encore, les performances de cette saison dessineront celles des années suivantes.

Que devrait donc faire Alonso si McLaren venait à décevoir une nouvelle fois ? Attendre que la situation s’améliore ? C’est faire un pari dangereux et en aucun cas prometteur. Woking perd des forces vives d’année en d’année et n’a pas conçu de châssis capable de jouer la victoire depuis 2012. Pourquoi les choses s’amélioreraient-elles subitement en 2018 ou même 2019 ?

En 2018, on sait qu’un baquet pourrait potentiellement se libérer chez Mercedes, puisque Valtteri Bottas n’a signé qu’un contrat d’un an. Faut-il alors que Fernando Alonso fasse le forcing pour rejoindre Brackley ? Il aurait la quasi-certitude de compter sur une voiture extrêmement compétitive. Ce serait un projet de court terme, compatible avec les aspirations de Fernando Alonso (redevenir champion du monde, et vite, compte tenu de son âge).

Mais Mercedes a-t-elle vraiment envie de recomposer la paire Hamilton - Alonso, quand l’on connaît tous les psychodrames qui ont émaillé la saison 2007 de McLaren ? Ce serait séduisant pour les observateurs… mais aussi un casse-tête monstre pour Toto Wolff !

Un autre choix pour Alonso serait d’aller voir ailleurs, et d’abord au Mans. L’Espagnol n’a jamais caché que courir dans la Sarthe était l’un de ses futurs objectifs. Une victoire aux 24 Heures est toujours hasardeuse, et ne tient parfois à rien, mais le prestige à la clef, pour Alonso, serait proche de celui d’un troisième titre de champion du monde en F1. Il rentrerait un peu plus dans l’histoire du sport automobile.

On imaginerait alors un destin tout à fait unique à Alonso : remporter la triple couronne (c’est-à-dire gagner au Mans, à Monaco en F1 et aux 500 Miles d’Indianapolis en IndyCar). Voilà un destin à la mesure de l’Ibère : rejoindre Graham Hill au panthéon du sport automobile ! Nico Hulkenberg au Mans, et Juan Pablo Montoya en IndyCar, ont prouvé que la chose n’avait rien d’impossible pour un pilote de F1 confirmé. Et si Alonso recherchait la triple couronne plutôt qu’un troisième titre en F1 pour rentrer dans la légende du sport auto ? L’objectif est exaltant, mais l’Espagnol aura-t-il la patience et l’envie de le tenter ?