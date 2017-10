La liste des candidats au baquet Williams s’allonge à mesure que l’espoir d’atterrir dans une autre équipe s’amenuise pour les pilotes. Felipe Massa est candidat à sa propre succession mais n’est pas le mieux placé.

Face à lui, on trouve Robert Kubica et Paul Di Resta, qui ont fait des essais pour l’équipe anglaise récemment, Pascal Wehrlein qui a le soutien du motoriste de Williams, Mercedes, et maintenant Daniil Kvyat, fraîchement évincé de la filière Red Bull.

"Toto parle à toutes les équipes qui pourraient être une option, y compris Williams" explique Wehrlein. "Ce serait un grand pas en avant pour moi".

La rumeur laissait entendre que Mercedes avait décidé de ne plus soutenir Pascal Wehrlein, ce que Wolff a tenu à démentir : "Williams est une équipe indépendante et décide pour elle-même mais si c’était moi qui choisissais, je sais que Pascal est de très loin le plus rapide de tous les candidats et serait un bon baromètre pour Lance Stroll".

Cependant, ce serait Kubica qui aurait la faveur de Paddy Lowe, même s’il est dit que Di Resta aurait été deux dixièmes plus rapide lors des derniers essais menés au volant d’une monoplace de 2014. La prochaine étape serait, pour lui, le test à Abu Dhabi, ce qui peut poser un souci pour Massa.

"Pour moi, Di Resta n’est pas le bon pilote pour l’équipe, même s’il fait du bon travail en DTM. Et je ne vois pas Kubica piloter avec une seule main toute la saison. Il aura des problèmes sur certains circuits. Maintenant... l’équipe devrait simplement me dire si elle ne veut plus de moi, je n’ai aucun problème avec cela. J’ai pris ma retraite l’année dernière et j’étais en paix avec moi-même. Mais j’aimerais avoir, comme je l’ai déjà dit, une réponse avant mon Grand Prix à domicile, au Brésil" a expliqué l’ancien vice-champion du monde.