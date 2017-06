Carlos Sainz a été éliminé à la fin de la Q2 et il se dit que c’est parce que son équipe n’a pas mis en place une stratégie efficace, notamment au niveau de l’aspiration entre les deux voitures de l’équipe Toro Rosso.

Carlos Sainz espérait en effet profiter de l’aspiration de Daniil Kvyat, mais cela ne s’est pas passé comme ça...

"Je me plaignais bien sûr, car je n’ai jamais pu profiter d’une aspiration alors que derrière moi, d’autres profitaient de mon aspiration. Ce qui est intéressant, c’est que c’est mon équipier qui profitait de ça et lors de chaque tour. Je perdais donc trois ou quatre dixièmes seulement à cause de mon manque de vitesse de pointe."

"C’était prévu que je sois devant lui, mais quatre séances devant lui, ce n’est pas juste selon moi. En plus de ça, j’ai eu un tas de problèmes. J’ai eu des drapeaux jaunes lors de mes deux meilleurs tours. Cette 13e place n’est pas celle que nous voulions," ajoute le pilote espagnol, en colère contre la tactique de son équipe.

Du côté du Russe pas un mot de cette stratégie. Daniil Kvyat est en effet le premier des éliminés en Q2, ce qui n’est pas si mal.

"La 11e place pour moi, ce n’est pas si mal. Je suis juste très énervé d’avoir perdu trois minutes sur la balance de pesée de la FIA : ma voiture est restée bloquée en première, c’était très frustrant !"

"A cause de ça je n’ai pu faire qu’un seul tour lors de ma dernière tentative en Q2 et les pneus étaient encore trop froids. Et puis j’ai crevé à l’arrière parce que j’ai embrassé le mur un peu trop fort à un endroit."

"Sans tous ces évènements, je pense que j’aurais pu être en Q3, avec un meilleur tour. Je ne suis pas inquiet pour la course demain. Nous devons continuer à courir comme lors des premières courses et je suis certain que nous nous battrons pour des points."