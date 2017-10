C’est encore Nico Hülkenberg qui a réalisé la meilleure performance de Renault F1 lors des qualifications du Grand Prix du Japon prévu demain.

L’Allemand a signé le douzième temps sur le Circuit International de Suzuka.

Son équipier Jolyon Palmer s’est qualifié quatorzième, mais il écopera de vingt places de pénalité en raison des éléments changés sur son groupe propulseur.

"Nous avons eu du mal en qualifications," reconnait Nico Hülkenberg.

"L’équilibre n’était tout simplement pas au rendez-vous et la voiture survirait dans le premier secteur notamment. En général, on progresse en qualifications. Ce n’était pas notre cas aujourd’hui et c’est comme cela qu’une place dans le top dix nous a échappé. Ce ne sera pas facile demain. Le milieu du peloton est très compétitif. Ce n’est pas le résultat que nous espérions, ce sera difficile, mais nous devons bien travailler pour remonter en course. L’ensemble est bon et tout reste possible avec un beau départ. Nous pouvons toujours marquer des points."

Jolyon Palmer souligne lui que "les qualifications étaient bonnes, mais notre rythme était un peu décevant."

"En Q2, le premier relais s’était bien passé et nous étions aux portes du top dix. Dans le second, la voiture glissait un peu et nous n’avons pas pu faire mieux. Quand cela arrive alors que la piste s’améliore, on chute au classement. C’est dommage, mais nous devrons nous élancer du fond de la grille. Je pense que notre rythme est meilleur que celui des pilotes qui nous devancent. Ce pourrait donc être une course amusante."

Alan Permane, Directeur sportif, s’attend forcément à une course difficile demain.

"Aujourd’hui, les qualifications ont été en deçà de nos attentes. Nous avons connu des difficultés pour exploiter la voiture comme voulu dans le premier secteur, mais nous étions plutôt satisfaits dans le deuxième et le troisième secteur. Ce sera une course difficile. Avec sa pénalité de vingt places, Jolyon partira du fond de la grille. Nous attaquerons et nous ferons tout ce qui est en notre possible pour entrer dans les points. La météo s’annonce chaude et ensoleillée. Il ne devrait donc pas y avoir de surprises."