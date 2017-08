Oliver Rowland réalise pour le moment une très bonne saison en F2. Il domine son coéquipier Nicholas Latifi au classement et permet à DAMS de consolider sa première place au classement des équipes. Il n’y a qu’un hic : Charles Leclerc réalise une saison exceptionnelle qui relègue Rowland à 50 points au classement.

Celui qui a gravi tous les échelons chez Renault (champion de Formule Renault 2.0. puis 3.5., comme Carlos Sainz et Kevin Magnussen) a donc une progression constante et il s’agit d’un homme à suivre pour ces prochaines années. A 24 ans, le temps presse néanmoins pour lui. Mais Rowland pourra se satisfaire d’un prochain test avec Renault, dans le cadre du Gamma Race Day aux Pays-Bas ce week-end.

Dans le cadre de cet événement, organisé à Assen, il conduira pendant quelques tours une Lotus E20 datant de 2012 (Nico Hulkenberg le remplacera ensuite). Et Rowland assure avoir le droit d’attaquer au volant de la Lotus.

« C’est bon d’avoir un peu de kilométrage dans un F1. Même si ce roulage est limité en termes de nombre de tours, il est important de comprendre la vitesse, les freins, le processus que vous devez accomplir pour faire fonctionner la voiture. C’est une bonne opportunité pour apprendre tout cela. »

« J’ai conduit une McLaren et une Red Bull avant, pour des tests similaires à Silverstone. Depuis mon plus jeune âge, je sais que je veux être un pilote de F1 et champion du monde. Il n’y a rien qui soit l’équivalent d’une F1 en termes d’appuis, de puissance… C’est spécial. »

Pourtant Rowland sait que dans le cadre du show, s’il voudra « pousser la voiture à ses limites », il lui faudra éviter aussi tout accroc.

« C’est difficile. Mais je veux rester professionnel, faire mon travail. Nico va conduire la voiture et je saurai ses temps au tour, et je pourrai m’en inspirer. C’est un événement énorme en Hollande. J’étais présent l’année où Max Verstappen a conduit une Red Bull. J’espère aussi gagner quelques fans ! »

Oliver Rowland n’a pas été préféré à Nicholas Latifi pour tester la Renault à Budapest. Bien sûr, il a tout de même observé de près ce qu’il s’y est passé…

« J’ai eu les infos de Nicholas. Nous partageons beaucoup d’informations en F2. Il m’a dit qu’il avait passé une bonne journée. C’est bon que je puisse me comparer à lui et à Robert Kubica. Mais de l’extérieur du garage, c’est difficile de dresser des comparaisons. »

L’objectif de Rowland est d’être retenu par Renault pour participer aux essais privés à la suite du Grand Prix d’Abu Dhabi, à la fin de la saison. Mais la concurrence est rude puisqu’en plus de Latifi et de Kubica, il faut rajouter Sergei Sirotkin… Alors, entre les lignes, Oliver Rowland n’hésite pas à dresser des petits tacles à ses rivaux.

« Je ne dois pas trop me concentrer sur ça. Bien sûr, Robert est un incroyable pilote aujourd’hui de retour. Il a quelques restrictions avec son bras, nous devons voir à quel point cela l’affecte. Il arrive avec beaucoup de soutien, et c’est pourquoi c’est un peu difficile pour moi de pousser pour avoir ce baquet. Et Nicholas est mon coéquipier en F2 et il y a une comparaison directe à établir avec lui par conséquent. S’il arrivait à me battre, alors il devrait avoir un baquet en F1, et si c’est l’inverse, alors vous imaginez ce que j’aimerais. Sirotkin a fait une saison en GP2 et a fini 3e mais j’aime à penser que je fais légèrement un meilleur travail. Nous avons été aussi coéquipiers en World Series by Renault en 2014 et je l’ai battu. »

« Je ne pense pas avoir le plus de soutien au monde mais je suis le favori pour le baquet, derrière Robert. Je le respecte après tout ce qu’il a fait par le passé et ce serait sympathique de le voir revenir en F1… si on ne se battait pas pour un volant ! »