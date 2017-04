Alain Prost, consultant de l’équipe Renault F1, a une idée pour épicer facilement et sans grand coût le spectacle en Formule 1.

Le quadruple champion du monde plaide pour une liberté totale concernant l’utilisation des pneumatiques, ce qui permettrait d’avoir des stratégies très variées et, probablement, plus de dépassements en course.

"Laissons les pilotes choisir eux-mêmes leurs pneus parmi les 5 qualités de gommes. Et laissons les aussi composer eux-mêmes leurs 13 trains de pneus par week-end selon leur seul désir," explique Prost.

Actuellement, Pirelli propose trois types de gommes par course et les choix sont, en général, assez conservateurs.

"Je permettrais même aux pilotes de panacher les gommes dans un même train de pneus. Par exemple un pneu avant gauche tendre et un pneu arrière droit dur, si le circuit peut s’y prêter," ajoute le Français.

"J’enlèverais aussi la règle qui vous oblige à utiliser deux types de gommes différentes par course. Si vous voulez faire toute la course avec un seul train de pneus durs, alors ça doit devenir possible. Peut-être qu’un autre pilote serait plus rapide avec deux arrêts et les pneus les plus tendres."

"Cela permettrait aux pilotes d’avoir plus de responsabilité dans les résultats de leurs courses. En plus de provoquer des surprises."