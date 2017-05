Comme nous vous le rapportions en mars 2016, il y a un eu plus d’un an, Alain Prost fera l’objet d’un film, un long métrage réalisé par Julien Leclercq (films Gibraltar et Braqueurs). Le film, qui s’appellera tout simplement "Prost", est produit par Labyrinthe Films et Mars Films.

Nous en savons aujourd’hui un peu plus : le biopic sur le quadruple champion du monde de F1 sera bien tourné cette année, à partir du mois d’août, à Magny-Cours.

C’est ce qui a été confirmé ces derniers jours et Alain Prost sera présent demain à Cannes pour présenter le projet en compagnie de l’équipe du film dont Leclercq, le réalisateur et Julien Madon, le producteur.

Ce "biopic" passera en revue toutes les étapes de sa vie, de son enfance jusqu’à sa dernière saison en 1993, sans oublier son célèbre duel avec Senna.

Qui incarnera Alain Prost sur grand écran ? Il s’agit de Guillaume Gouix (Les Anarchistes, Enragés, Les Revenants, Braqueurs). Olga Kurylenko et Ana Girardot joueront les deux épouses du quadruple champion du monde. Richard Berry sera également au casting. Reste une grande inconnue : qui jouera le rôle d’Ayrton Senna ? Cela n’a pas encore été décidé.

Julien Madon en dit un peu plus sur le déroulement de ce film.

"C’est une histoire en deux parties. Dans la première, nous verrons la vie d’Alain à travers la relation qu’il avait avec son frère Daniel, qui était passionné de course. Il est décédé à l’époque où la bataille Senna-Prost a commencé, ce qui constitue la 2e partie."