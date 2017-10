Fallait-il pénaliser ou non Max Verstappen à l’arrivée du Grand Prix des Etats-Unis ?

Il n’y a pas de position claire et tranchée dans le paddock à ce sujet. Certains pensent que le Hollandais n’avait pas le droit de couper ainsi le virage pour dépasser Kimi Raikkonen, d’autres qu’il a eu raison de porter cette attaque.

Le "toujours sage" Alain Prost, quadruple champion du monde de F1, se range du côté du jeune pilote Red Bull qui a perdu son podium après avoir écopé de 5 secondes de pénalité.

"A partir du moment où vous faites des circuits avec des bordures qui ne sont plus des bordures mais juste la continuité logique de la piste, je ne vois pas pourquoi il aurait dû être sanctionné," commente Prost sur Canal +.

"A cause de sa pénalité, il n’est plus sur le podium. Ce n’est pas normal… Non, je trouve que ce n’est pas très normal. Il y a des choses qui méritent d’être davantage sanctionnées en F1 que celle-là en tout cas."

Hier, Lewis Hamilton avait appelé au retour à l’herbe en bord de piste, afin d’empêcher ce genre de cas litigieux.