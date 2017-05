Renault ne sera pas capable d’offrir à Fernando Alonso une voiture capable de gagner la saison prochaine.

C’est ce qu’affirme Alain Prost, le consultant de Renault F1 et ambassadeur de la marque au Losange.

Alonso, qui a gagné ses 2 titres de champion du monde en 2005 et 2006 avec Renault, pourrait être tenté par un retour à Enstone si les choses ne s’amélioraient pas franchement chez McLaren Honda et si la porte restait bien fermée du côté de chez Mercedes.

"Fernando veut gagner des courses ou des titres. Je ne pense pas que nous pourrons lui offrir une voiture capable de faire de lui un triple champion du monde en 2018. Et probablement pas en 2019 non plus," prévient aujourd’hui le Français.

L’équipe Renault ne souhaite évidemment pas avoir à gérer la frustration d’un pilote de la trempe d’Alonso alors qu’elle est en pleine période de reconstruction.

"Nous devons être très réalistes," ajoute Prost. "Je suis dans ce sport depuis près de 40 ans et je sais à quel point cela va être difficile d’atteindre le niveau demandé. Nous devons donc être très prudents. Nous voulons progresser mais nous ne pouvons pas nous fixer des objectifs stupides seulement parce que Fernando serait là."