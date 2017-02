Alain Prost a fait une apparition remarquée à Londres, lors de la présentation de la nouvelle RS17. Le quadruple champion du monde sera cette année le conseiller spécial de l’écurie tricolore. Il a également été nommé au comité exécutif de Renault Sport, où il siègera aux côtés du président, Jérôme Stoll.

Ambassadeur de Renault depuis de longues années, et surtout co-propriétaire de l’écurie Renault e.Dams en Formule E, Alain Prost a déjà un agenda bien chargé. C’est pourquoi il ne pourra s’engager à plein-temps dans ses nouvelles fonctions de conseiller spécial – aux contours encore un peu flous.

« Ce qui est important, c’est que Renault puisse être compétitif et gagner dès que possible. Ce n’est pas la première fois que je m’engage pour Renault, mais pour être clair, je n’aurai pas une présence quotidienne dans l’équipe. Je serai plutôt dans les coulisses. Parfois, il est bon d’avoir ce genre de situation. Siéger dans les comités est important. Il est important de donner la meilleure décision et la meilleure stratégie, et d’être une écurie gagnante dans le futur » a confié Alain Prost.

L’ancien pilote Ferrari, McLaren et Williams se réjouit déjà de la saison qui s’annonce. Une saison qui devrait être celle de nets progrès pour Renault, qui a annoncé vouloir viser la 5e place.

« Je suis très excité – comme vous pouvez l’imaginer, en regardant la taille de la voiture, cela me rappelle les vieux jours, quand nous avions de gros pneus. J’irai lundi à Barcelone [pour les essais privés], et je serai curieux de voir ce que les pilotes diront. Les virages rapides seront rudes pour eux physiquement. Ce sera bon pour la F1. Vous aviez besoin d’un nouveau cycle. J’espère que nous pourrons attirer de nouveaux fans et de nouveaux spectateurs – et des jeunes spectateurs, j’espère. »

Président de Renault Sport Racing, Jérôme Stoll a eu des mots chaleureux pour un champion qu’il connaissait déjà très bien…

« Vous avez vu cet après-midi cette présentation, vous avez vu que nous avons décrit l’équipe et les personnes formidables qui ont fait un travail remarquable ces derniers mois. Vous avez vu les pilotes, l’organisation, les partenaires, donc je suis très confiant en nos futures performances. »

« Et en plus de tout cela, nous avons un nouvel atout avec nous, qui nous aidera et contribuera à réaliser nos ambitions ces prochaines années : cet atout est Alain Prost. Je suis très heureux d’avoir Alain avec nous, comme conseiller spécial de Renault Sport Racing. Alain sera aussi membre du Comité Exécutif de Renault Sport Racing. »

« Il apportera à l’équipe son expérience formidable, son réseau formidable, sa renommée formidable, et il a aussi cette capacité à parler aux pilotes, et il a un réseau spécifique pour cela. A une époque où la F1 évolue vers une nouvelle ère, ce sera très intéressant d’avoir Alain avec nous. »