C’est bien connu : quand un pilote vient de décrocher un titre mondial, on lui parle tout de suite... du prochain !

Pour Lewis Hamilton, cela veut donc dire viser un 5e titre, pour égaler Fangio. Le pilote Mercedes en a fait son objectif. Mais il n’a pas parlé du record de Michael Schumacher, 7 titres. Ce qui est normal selon Alain Prost.

"Un pilote ne répondra jamais quant à savoir s’il peut battre un record de titres. Quand tu as quatre titres, tu penses au cinquième et c’est déjà trop loin. Tu vis Grand Prix après Grand Prix. Essais, qualifications, course… Ce n’est pas sain pour un pilote de raisonner autrement. Parler de sept titres, c’est grotesque," commente le Français dans les colonnes de l’Equipe.

"Les records sont faits pour être battus," poursuit le quadruple champion du monde.

"Lewis en a battu quelques-uns que l’on croyait intouchables, comme le nombre de pole positions par exemple. Mais il faut pondérer. Il y a de plus en plus de courses, les voitures sont de plus en plus fiables, tout change et les records tombent."

"Et dès lors les débats entre amateurs de F1 pour essayer de comparer le talent et le palmarès des pilotes de générations différentes se font passionnés. Chacun se fera sa propre idée. Mais il est sûr que Lewis, en égalant Sebastian Vettel et moi-même, entre dans une nouvelle dimension."