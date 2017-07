Alain Prost, quadruple champion du monde de Formule 1 et consultant de Renault F1, a pris la défense de Lance Stroll, le jeune pilote débutant de Williams.

Le Québécois a été la cible de nombreuses critiques lors de la première moitié de la saison, notamment de la part de son compatriote, Jacques Villeneuve.

Présent à Montréal pour l’ePrix de Formule E, Prost estime qu’il faut attendre 2018 avant de porter un véritable jugement sur Stroll.

"Il a été critiqué avant même de commencer," a confié Prost au Journal de Montréal.

"J’avais dit avant la saison que ce serait compliqué pour lui. Il doit gérer en même temps son âge et son inexpérience. Il est vrai qu’il a roulé à bord d’une monoplace de 2014, mais il a tellement à apprendre, surtout cette année avec ces nouvelles voitures plus performantes."

"Quand on connaît la F1, on réalise comment c’est difficile de débuter. Regardez Stoffel Vandoorne. Il était considéré comme l’un des plus grands espoirs au monde, il a eu des difficultés depuis le début de l’année. Mais ça va aller de mieux en mieux. Ce sera la même chose pour Lance."

Ce que Prost dénonce par contre, ce sont les attaques faites au jeune pilote par rapport à son contexte familial.

"On lui met une pression supplémentaire en raison de la fortune de son père. Et ça, je trouve que c’est dommage. S’il n’avait pas eu un minimum de talent, il ne serait pas en F1. Il faut le laisser faire. Là où on va voir, ce sont ses résultats d’ici à la fin de l’année et surtout l’an prochain. Comment il va progresser. C’est à ce moment qu’on pourra juger. Aujourd’hui il est encore trop tôt."

"Pour l’instant, ce n’est pas mal," admet Prost. "Sincèrement, à Bakou j’ai regardé sa fin de course et il a été l’un des seuls pilotes à ne pas avoir commis d’erreur. Il a été brillant."