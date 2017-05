Chez Renault, seul un pilote a marqué les 14 points récoltés par l’écurie française jusqu’à présent : il s’agit de Nico Hulkenberg. Jolyon Palmer ne tient pas la comparaison face au pilote allemand cette saison.

Alain Prost, qui est aujourd’hui ambassadeur et conseiller spécial de Renault F1, est tout à fait ravi de sa recrue. Le champion du monde français pense que l’ancien pilote Force India convient tout à fait aux Tricolores.

« Nico est très important. Il est exactement ce dont Renault a besoin. Il est très charismatique et a un fort caractère qui peut aider l’équipe à s’améliorer encore et encore. »

De son côté, Nico Hulkenberg se dit lui aussi ravi de sa collaboration avec Renault.

« C’est une phase très importante pour moi et pour ma carrière. Je crois dans ce projet et je veux travailler avec Renault pour gagner des victoires et des championnats. Je pense que c’est réaliste, même s’il n’y a jamais de garantie dans le sport automobile. Mais le groupe a toutes les fondations requises et les possibilités financières pour y arriver. »

Selon L’Equipe, Renault chercherait à se séparer de Jolyon Palmer pour le remplacer par Sergio Perez dès cette saison. Voilà qui mettrait donc fin à la rumeur d’un retour de Fernando Alonso pour 2018.

Comme Cyril Abiteboul, Alain Prost se montre tout aussi prudent au sujet d’un come-back de l’Espagnol. L’écurie française ne pourra lui offrir de voiture gagnante la saison prochaine.

« Nous voulons nous améliorer rapidement. Mais nous devons aussi être prudents. Je connais la F1 et vous ne pouvez pas vous fixer d’objectifs irréalistes » avertit le Professeur.