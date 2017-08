Ce vendredi a été très mouvementé pour Sauber lors des séances d’essais libres du Grand Prix de Belgique.

L’équipe s’est concentrée sur des tests aérodynamiques et mécaniques lors des deux sessions. Lors des Libres 1, Marcus Ericsson a testé le Halo lors de son tour d’installation. Et en raison de problèmes mécaniques pour Pascal Wehrlein lors des Libres 1 et de fortes précipitations vers la fin des Libres 2, le programme prévu n’a pas pu être complété.

"Les séances d’aujourd’hui sont tout à fait correctes pour moi," commente Marcus Ericsson.

"Nous avons pu travailler sur notre programme et évaluer la voiture en testant différentes configurations. Lors des Libres 2, nous avons continué à travailler dans le cadre du programme prévu et avons rassemblé beaucoup de données. Cependant, la pluie est tombée assez fortement vers la fin, ce qui nous a empêchés de compléter les longs relais. Nous analyserons ce soir nos données et travaillerons à améliorer nos performances pour demain."

Pascal Wehrlein reconnait que "ce n’était pas le meilleur jour pour moi, car j’ai eu des difficultés techniques le matin, suivies de la pluie qui a eu une grosse influence sur mon programme."

"Mon équipe de mécaniciens a travaillé dur lors des Libres 1 et a réussi à résoudre les problèmes que nous avions afin de me faire remonter en piste. En raison des circonstances, cependant, j’ai été incapable de compléter autant de tours que j’aurais aimé aujourd’hui."

"Je suis convaincu qu’après avoir examiné nos données, nous pouvons améliorer notre performance pour le reste du week-end."